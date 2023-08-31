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Лига чемпионов. АЕК – Антверпен 1:2. Видео голов и обзор матча
Антверпен сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов
uefa.com
"Антверпен" в гостях одержал победу над "АЕКом" в ответном матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев. В составе победителей забитыми мячами отличились Джирано Керк (73-я минута) и Мишель Баликвиша (90). За хозяев поля гол забил Серхио Араужо (90).
По результатам двухматчевого противостояния бельгийский клуб одолел соперника с общим счетом 3:1 и стал участником группового этапа Лиги чемпионов-2023/2024.
AEK Афины (Греция) - Антверпен (Бельгия) 1:2 (общ. – 1:3)
Голы: Араухо 90 – Керк 73, Баликвиша 90+5
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