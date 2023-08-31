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Лига чемпионов. АЕК – Антверпен 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Антверпен сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов

Лига чемпионов. АЕК – Антверпен 1:2. Видео голов и обзор матча

uefa.com

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"Антверпен" в гостях одержал победу над "АЕКом" в ответном матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев. В составе победителей забитыми мячами отличились Джирано Керк (73-я минута) и Мишель Баликвиша (90). За хозяев поля гол забил Серхио Араужо (90).

По результатам двухматчевого противостояния бельгийский клуб одолел соперника с общим счетом 3:1 и стал участником группового этапа Лиги чемпионов-2023/2024.

AEK Афины (Греция) - Антверпен (Бельгия) 1:2 (общ. – 1:3)

Голы: Араухо 90 – Керк 73, Баликвиша 90+5

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