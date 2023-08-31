Жеребьевка Лиги чемпионов. Где и когда смотреть онлайн видеотрансляцию процедуры

В четверг, 31-го августа, состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. В ней примет участие донецкий "Шахтер". Чемпион Украины будет представлен в третьей корзине, и получит по одному сопернику из трех других корзин.

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Состав корзин:

Первая корзина: "Фейеноорд" (Нидерланды), "Севилья" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Наполи" (Италия), "Барселона" (Испания), ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия).

Вторая корзина: "Порту" (Португалия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лейпциг" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Интер" (Италия), МЮ (Англия), "Арсенал" (Англия), "Реал" (Испания).

Третья корзина: "Шахтер" (Украина), "Зальцбург" (Австрия), "Милан" (Италия), "Брага" (Португалия), "Лацио" (Италия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Копенгаген" (Дания); ПСВ (Нидерланды).

Четвертая корзина: "Антверпен" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Галатасарай" (Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Ланс" (Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Унион" (Германия), "Ньюкасл" (Англия).

Процедура жеребьевки начнется в 19.00. Онлайн прямую видеотрансляцию в Украине можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO. Канал Футбол 1 MEGOGO.

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