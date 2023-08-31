Шахтер узнает соперников. Онлайн LIVE видеотрансляция жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 31-го августа 2023-го года, состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2023/24. В процедуре приму участие и чемпион Украины донецкий "Шахтер".

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Он будет в третьей корзине, так что получит себе в соперники по одной команде из первой, второй и четвертой корзин.

Весь состав корзин – здесь >>>

Процедура состоится в штаб-квартире УЕФА в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно в этой новости, но требуется подписка.

Трансляция жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов 2023/24