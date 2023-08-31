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Севилья, Порту и Галатасарай, - Степаненко назвал желанных соперников в группе ЛЧ

Лига Чемпионов
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А вот реал и Ман Сити - не хотелось бы

Севилья, Порту и Галатасарай, - Степаненко назвал желанных соперников в группе ЛЧ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от жеребьевки группового этапе Лиги чемпионов и рассказал, с кем и почему бы хотел бы сыграть в группе.

"Хотел бы, чтобы "Шахтеру" попались "Севилья", "Порту" и "Галатасарай". "Севилья" — потому что рядом живет моя семья, смогу доехать на машине. "Порту" — с португальскими командами всегда получается играть неплохо.

"Галатасарай" — мне очень нравится атмосфера на матчах в Турции, было бы круто сыграть на таком легендарном стадионе. "Реал", "Ман Сити" — с ними не хотелось бы, с ними часто играли", - сказал Степаненко.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 пройдет в Монако сегодня, 31 августа, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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