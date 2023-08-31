Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья, Порту и Галатасарай, - Степаненко назвал желанных соперников в группе ЛЧ
А вот реал и Ман Сити - не хотелось бы
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Капитан "
"Хотел бы, чтобы "Шахтеру" попались "Севилья", "Порту" и "Галатасарай". "Севилья" — потому что рядом живет моя семья, смогу доехать на машине. "Порту" — с португальскими командами всегда получается играть неплохо.
"Галатасарай" — мне очень нравится атмосфера на матчах в Турции, было бы круто сыграть на таком легендарном стадионе. "Реал", "Ман Сити" — с ними не хотелось бы, с ними часто играли", - сказал Степаненко.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 пройдет в Монако сегодня, 31 августа, и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Так деградировала Лига 1: ненадежные спонсоры, отсутствие визионеров и политика "сердец"
- Киевское дерби и визит Шахтера в Ровно. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
- Днепр-1 - Спартак (Трнава). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Среди них – Шахтер. Определились все участники группового раунда Лиги чемпионов 2023/24
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО