Севилья, Порту и Галатасарай, - Степаненко назвал желанных соперников в группе ЛЧ

Капитан " Шахтера " Тарас Степаненко поделился ожиданиями от жеребьевки группового этапе Лиги чемпионов и рассказал, с кем и почему бы хотел бы сыграть в группе.

"Хотел бы, чтобы "Шахтеру" попались "Севилья", "Порту" и "Галатасарай". "Севилья" — потому что рядом живет моя семья, смогу доехать на машине. "Порту" — с португальскими командами всегда получается играть неплохо. "Галатасарай" — мне очень нравится атмосфера на матчах в Турции, было бы круто сыграть на таком легендарном стадионе. "Реал", "Ман Сити" — с ними не хотелось бы, с ними часто играли", - сказал Степаненко.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 пройдет в Монако сегодня, 31 августа, и начнется в 19:00 по киевскому времени.