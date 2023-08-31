Шахтер узнал соперников по группе Лиги чемпионов

Сегодня, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2023/24.

От Украины на данной стадии турнира был представлен " Шахтер ", который жеребился из третей корзины.

В итоге, "горняки" попали в группу H и соперниками украинской команды стали:

Барселона

Порту

Шахтер

Антверпен

Ну и напомним, что на групповом этапе каждая из команд традиционно сыграет по шесть матчей – три на своем поле и три на поле соперников. В 1/8 финала выйдут первые две команды из группы. Команды, занявшие третьи места, продолжат выступления в Лиге Европы, команды, занявшие четвертые места, завершают выступления в еврокубках.

Точный календарь матчей УЕФА опубликует в ближайшее время.