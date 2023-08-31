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Шахтер узнал соперников по группе Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Начало нового этапа

Шахтер узнал соперников по группе Лиги чемпионов

uefa.com

Новина українською

Сегодня, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2023/24.

От Украины на данной стадии турнира был представлен "Шахтер", который жеребился из третей корзины.

В итоге, "горняки" попали в группу H и соперниками украинской команды стали:

  • Барселона
  • Порту
  • Шахтер
  • Антверпен

Ну и напомним, что на групповом этапе каждая из команд традиционно сыграет по шесть матчей – три на своем поле и три на поле соперников. В 1/8 финала выйдут первые две команды из группы. Команды, занявшие третьи места, продолжат выступления в Лиге Европы, команды, занявшие четвертые места, завершают выступления в еврокубках.

Точный календарь матчей УЕФА опубликует в ближайшее время.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (14)
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Будєм разбіратся (Київ)
31.08.2023 в 20:11
Жереб хороший , в інші роки можна було б говорити про ключове протистояння з Порту за вихід з групи. Сподіваюсь, будуть очки і єврокубкова весна
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.08.2023 в 20:06
если новички заиграют как надо, то и за второе место можно бороться, ибо с этим сбродом и той "игрой", как сейчас, рассчитывать не на что
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0
-1
Cassid (Kiev)
31.08.2023 в 20:05
Повезло
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+1
0
Comment06 (Украина)
31.08.2023 в 20:04
Щадящий жребий. Без немцев, англичан, итальянцев. Явный лидер Барселона, но и они не душат, позволяют играть соперникам, в чем Шахтер не раз убеждался. Неплохие перспективы на 2-3 место и очки в копилку коэффициента.
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+2
-1
Kondor (Веселе)
31.08.2023 в 21:10
А кому он нужен этот коеффициент? Протаскивать немощ,чтобы "НАБИРАЛАСЬ ОПЫТА" и потом его про*ирала?Сколько можно?
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0
0
Romerik (YNWA)
31.08.2023 в 20:03
Фух. Жити можна. З того, що могло попастися і з того що попало...Красота. З Порту скоріше всього мало що світить, а от з бельгійцями потягатися можна. Але всеодно нічого не чекаю, як минулого року. А там буде видно
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+2
0
Грязный Гаррик (C)
31.08.2023 в 20:01
повезло(((слабые соперники
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0
-1
avatar
scorpius (Ck)
31.08.2023 в 20:03
Слабые соперники в группу ЛЧ не попали
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+1
0
avatar
scorpius (Ck)
31.08.2023 в 19:58
Хорошо хоть не с Реалом))) А ведь проскакивала мысля, что с Барсой давненько не играли и вот пожалуйста) Можно цепляться за очки, прбовать занимать 3-е, про плей-офф пока промолчу, т.к. теж же Барса и Порту может и не самый топ сейчас в Европе, но точно уровнем выше Шахтера.
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+2
-1
дедушка (Сумы)
31.08.2023 в 19:54
Уже точно не группа смерти
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+5
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
31.08.2023 в 20:02
Для шахтаря всі групи - смерті )
Ответить
+1
-3
дедушка (Сумы)
31.08.2023 в 20:07
F похоже группа смерти.
+1
0
Djibouti (Djibouti)
31.08.2023 в 19:54
Можна навіть за друге місце сміливо боротись
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+6
-3
avatar
scorpius (Ck)
31.08.2023 в 20:00
Боротись можна і за фінал ЛЧ, треба адекватно оцінювати свої можливості.
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+3
-1

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