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Шахтер узнал соперников по группе Лиги чемпионов
Начало нового этапа
uefa.com
Сегодня, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2023/24.
От Украины на данной стадии турнира был представлен "
В итоге, "горняки" попали в группу H и соперниками украинской команды стали:
- Барселона
- Порту
- Шахтер
- Антверпен
Ну и напомним, что на групповом этапе каждая из команд традиционно сыграет по шесть матчей – три на своем поле и три на поле соперников. В 1/8 финала выйдут первые две команды из группы. Команды, занявшие третьи места, продолжат выступления в Лиге Европы, команды, занявшие четвертые места, завершают выступления в еврокубках.
Точный календарь матчей УЕФА опубликует в ближайшее время.
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