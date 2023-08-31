Степаненко: Можно сказать, что жребий хороший

Полузащитник и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко оценил итоги жеребьевки Лиги чемпионов, в результате которой в соперники "горнякам" достались "Барселона", "Порту" и "Антверпен".

– Тарас, "Шахтер" узнал соперников на групповом этапе. Какие впечатления от состава группы Н?

– Очень доволен! Есть команда из Испании – "Барселона", и это супер. Что будет "Порту" – это я угадал. И "Антверпен" – команда, с которой можно играть и получать результат. Поэтому, в принципе, можно сказать, что жребий хороший, и только от нас зависит, как мы выступим. Ведь, я считаю, есть все шансы сразиться и выйти из группы, чтобы у украинской команды, у "Шахтера", была евровесна. Однако сказать – одно, а сделать – немного другое. Поэтому нам следует очень хорошо поработать.

– Перед жеребьевкой ты сказал, что "Шахтеру" моментами очень легко играть с португальцами. Как думаешь, какими будут матчи с Порту?

– Если честно, я давно не смотрел матчи "Порту". Знаю, что у них были определенные проблемы в прошлом сезоне: долгое время боролись за чемпионство, а потом выбыли с гонки. Думаю, это не слишком стабильная команда, и потому с ними можно играть. Как мы видим, сейчас и "Бенфика" периодами играет. В целом португальские команды и весь португальский футбол такой, что там собраны технические ребята, которые любят играть с мячом. И с ними можно получить результат, ведь сколько мы играли с командами из Португалии – "Порту", "Бенфикой", "Брагой" – всегда получали результат.

– Когда-то "Шахтер" также играл и с "Барселоной", но ты тогда не участвовал в матчах...

– Да, это был мой первый или второй год в "Шахтере", и в матче на "Камп Ноу" я сидел на скамейке запасных, когда мы проиграли, а второй поединок пропустил из-за травмы. Хотя Луческу как раз дал в том матче сыграть ребятам, которые меньше выходили в Лиге чемпионов, и я очень хотел сыграть, но не смог – это когда Месси нам забил. Правда, насколько я знаю, сейчас они уже играют не на находящемся на реконструкции "Камп Ноу". И очень жаль, потому что хотелось сыграть на этом легендарном стадионе. Но все равно "Барселона" есть "Барселона". И это очень круто!

– Как оцениваешь шансы "Шахтера" в этой Лиге чемпионов?

– В прошлом нам вообще не давали никаких шансов, зато мы хорошо сыграли и вышли из группы, а могли и вообще выйти в плей-офф Лиги чемпионов – там в последнем матче все решалось. Поэтому сказать сейчас, что мы обязательно выйдем из группы – неуважение к соперникам. Должны понимать, что сейчас все команды очень сильные, все укрепляются. А у нас идет война в стране, поэтому в команде много молодых ребят, и не каждый имеет опыт игры в Лиге чемпионов. Но я считаю, что у нас очень хороший коллектив, хорошая команда, ребята прогрессируют. И, как минимум, мы должны сделать все, чтобы подарить людям и себе праздник и выйти в евровесну. Трудно сказать, удастся ли выйти в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы, но всегда нужно ставить перед собой большие мечты и цели. Так что мы можем бороться за выход из группы.