Впервые за четырнадцать лет Украина будет представлена в групповом раунде еврокубков менее чем тремя командами

Закончился квалификационный этап еврокубков 2023/24. По его итогу в групповой раунд от Украины прошли "Шахтер" и "Заря". Первый сыграет в Лиге чемпионов, вторая – в Лиге конференций.

Собственно это тот минимум, который был гарантирован Украине с самого начала. Ни одна из украинских команд, не имевшая гарантированного группового раунда, в осень не прошла.

Такое малое количество участников группового турнира у Украины – впервые за последние четырнадцать лет. В последний раз менее трех команд играли в группах в сезоне 2009/10. Тогда в группах были "Динамо" и "Шахтер".