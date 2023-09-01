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Впервые за четырнадцать лет Украина будет представлена в групповом раунде еврокубков менее чем тремя командами
Последний раз так мало участников у нас было в сезоне 2009/10
Дніпропетровська ОДА
Закончился квалификационный этап еврокубков 2023/24. По его итогу в групповой раунд от Украины прошли "Шахтер" и "Заря". Первый сыграет в Лиге чемпионов, вторая – в Лиге конференций.
Собственно это тот минимум, который был гарантирован Украине с самого начала. Ни одна из украинских команд, не имевшая гарантированного группового раунда, в осень не прошла.
Такое малое количество участников группового турнира у Украины – впервые за последние четырнадцать лет. В последний раз менее трех команд играли в группах в сезоне 2009/10. Тогда в группах были "Динамо" и "Шахтер".
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