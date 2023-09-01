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"Мы попали в хорошую группу". Наставник Шахтера оценил жребий Лиги чемпионов
Патрик ван Леувен доволен группой
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Горняки попали в группу H, где сыграют с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном".
- Очень интересная жеребьевка с отличными командами, если смотреть на это с точки зрения игры и развития наших молодых игроков во время встреч с соперниками из этих стран. Мы должны бороться. Все игры дают нам эту возможность, потому что эти команды хотят играть в футбол, как и мы. Поэтому я доволен группой.
- Возможно, перед жеребьевкой вы имели предположение, какая команда может выпасть? Кого ожидали увидеть в соперниках?
- Я не думал заранее, какого соперника хотел бы получить, но в конце концов рад. По моему мнению, в этом году в Лиге чемпионов много высококлассных команд, и сильными являются все из первых двух корзин. Мы попали в хорошую группу.
- С кем будет сложнее играть и почему?
- Все команды хотят играть в футбол, и мы должны искать наши возможности. Пожалуй, "Барселона" и "Порту" - двое фаворитов группы, поэтому нашим игрокам понадобится много сил и концентрации, чтобы подготовиться.
- Ранее "Шахтер" встречался с "Барселоной" и "Порту", но ни разу не играл с "Антверпеном". Чего ожидать от встречи с этим клубом?
- "Антверпен" является новичком Лиги чемпионов, и, безусловно, также будет желать показать свои качества, как и мы.
- Как вы оцениваете шансы своей команды в этом сезоне Лиги чемпионов и что покажет "Шахтер" этой осенью?
- Мы будем бороться в каждой игре, за каждый наш шанс, чтобы наш клуб мог и дальше хорошо выглядеть на международном уровне, чтобы наши игроки развивались и чтобы мы смогли продолжить соревноваться в Европе, - сказал ван Леувен.
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