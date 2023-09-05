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Шахтер объявил заявку на Лигу чемпионов

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В списке 33 футболиста

Шахтер объявил заявку на Лигу чемпионов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" предоставил список игроков, которые примут участие в матчах группового этапа Лиги чемпионов- 2023/24 В заявке "горняков" 33 футболиста (* игроки заявленные по списку В).

Вратари: 1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитрий Ризнык, 48. Денис Твардовский*

Защитники: 3. Став Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 19. Дмитрий Чигринский, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 26. Ефим Конопля, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий, 46. Даниил Удод*

Полузащитники: 4. Денил Кастилло, 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Новатус Мироши, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 39. Невертон, 90. Алексей Кащук

Нападающие: 14. Даниил Сикан, 17. Богдан Вьюнник*, 18. Кевин Келси

Напомним, "Шахтер" сыграет в группе H против "Барселоны", "Порту" и "Антверпена".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
shakhtar.com

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