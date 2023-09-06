Ворскла обыграла Флору в женской Лиге чемпионов

В среду, 6-го сентября, "Ворскла" провела поединок против "Флоры" в первом квалификационном этапе женской Лиги Чемпионов.

Полтавчанки первыми вышли вперед - гол на свой счет записала Николь Козлова. Но уже через 11 минут эстонки сравняли цифры на табло. А за минуту до ухода на перерыв украинский клуб забил. Однако в начале второго тайма эстонская команда ответила точным ударом в исполнении Лиллемяэ. Затем соперницы обменялись голами на 78 и 88 минутах поединка. А вот в дополнительное время "Ворскле" удалось забить и удержать победу 4:3.

За путевку во второй этап "Ворскла" сойдется с победителем пары "Сараево-2000" (Босния и Герцеговина) - "Осиек" (Хорватия).

"Ворскла" - "Флора" 4:3

Голы: Козлова, 27, Котик, 44, Корсун, 88, Кравчук, 93 - Таммик, 38, Лиллемяэ, 47, Улексин, 78.