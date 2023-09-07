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Кривбасс разгромно проиграл Парижу в женской Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Неудачный еврокубковый дебют

Кривбасс разгромно проиграл Парижу в женской Лиге чемпионов

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

В среду, 6 сентября, "Кривбасс" провел свой дебютній исторический матч в рамках женской Лиги чемпионов. Криворожская команда в полуфинале первого этапа квалификационного раунда крупно уступила бронзовому призеру чемпионата Франции - "Парижу". Хет-трик за французскую команду оформила Жюли Дюфур.

"Париж" в решающем раунде за правого сыграть в группе Лиги чемпионов встретится с "Арсеналом". "Кривбасс" сыграет с "Линчепингом", однако этот матч уже не будет иметь никакого турнирного значения.

Женская Лига чемпионов, квалификация, первый раунд
"Париж" - "Кривбасс" 4:0
Голы: Дюфур, 25, 56, 59, Корошец, 72.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) женская Лига чемпионов
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
07.09.2023 в 09:14
Женская команда Кривбасса вынесет вперед ногами любую мужскую команду из ЧУ
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