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Кривбасс разгромно проиграл Парижу в женской Лиге чемпионов
Неудачный еврокубковый дебют
Фото: fckryvbas.com
В среду, 6 сентября, "Кривбасс" провел свой дебютній исторический матч в рамках женской Лиги чемпионов. Криворожская команда в полуфинале первого этапа квалификационного раунда крупно уступила бронзовому призеру чемпионата Франции - "Парижу". Хет-трик за французскую команду оформила Жюли Дюфур.
"Париж" в решающем раунде за правого сыграть в группе Лиги чемпионов встретится с "Арсеналом". "Кривбасс" сыграет с "Линчепингом", однако этот матч уже не будет иметь никакого турнирного значения.
Женская Лига чемпионов, квалификация, первый раунд
"Париж" - "Кривбасс" 4:0
Голы: Дюфур, 25, 56, 59, Корошец, 72.
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