Кривбасс разгромно проиграл Парижу в женской Лиге чемпионов

В среду, 6 сентября, "Кривбасс" провел свой дебютній исторический матч в рамках женской Лиги чемпионов. Криворожская команда в полуфинале первого этапа квалификационного раунда крупно уступила бронзовому призеру чемпионата Франции - "Парижу". Хет-трик за французскую команду оформила Жюли Дюфур.

"Париж" в решающем раунде за правого сыграть в группе Лиги чемпионов встретится с "Арсеналом". "Кривбасс" сыграет с "Линчепингом", однако этот матч уже не будет иметь никакого турнирного значения.

Женская Лига чемпионов, квалификация, первый раунд

"Париж" - "Кривбасс" 4:0

Голы: Дюфур, 25, 56, 59, Корошец, 72.