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Шахтер начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов с Порту

Лига Чемпионов
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Стоимость - от 38 евро

Шахтер начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов с Порту

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" сообщил о старте продажи билетов на первый домашний поединок против "Порту" в групповом раунде Лиги чемпионов. Игра пройдет 19 сентября в Гамбурге на стадионе ""Фолькспаркштадион".

Стоимость билетов - от 38 до 89 евро (1 507 - 3 529 гривен). Один болельщик может приобрести до 4 тикетов.

Также можно забронировать VIP-билеты. Их стоимость стартует от 357 евро.

Отмечается, что действует система динамического ценообразования: с уменьшением количества доступных мест определенной категории цена может расти.

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В статье: Шахтер (Донецк) Порту (Португалия)
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Источник:
shakhtar.com

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