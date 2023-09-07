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Женская команда Ворсклы узнала соперника в следующем раунде Лиги чемпионов
Привет Сидорчуку
instagram.com/fcvp.official
Женская команда полтавской "Ворсклы" узнала соперника по финале первого этапа квалификации женской Лиги чемпионов.
9 сентября полтавчанки сыграют с хорватским "Осиеком". Победитель пары выйдет во второй раунд турнира (всего 12 команд), которые по итогам плей-офф матчей выяснят, кто присоединится к "Барселоне", "Лиону", "Баварии" и "Челси" на групповом этапе.
Напомним, что в полуфинале "Ворскла" в полуфинальном матче своей группы со счетом 4:3 обыграла эстонскую "Флору" из Таллина.
В другом матче 1/2 финала "Осиек" выиграл у "Сараево-2000" из Боснии и Герцеговины – 4:0.
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