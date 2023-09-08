Дмитрий Кирилленко: Мы на 99% готовы принимать матчи "Шахтера" в Гамбурге

Коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко дал эксклюзивный комментарий UA-Футбол о готовности клуба к Лиге Чемпионов.

С какой готовностью в организационном плане клуб подходит к евроосени?

— Мы хорошо входим в евроосень. У нас подписан контракт, мы имеем полное взаимопонимание с принимающей стороной, и поэтому мы на 99% готовы принимать матчи "Шахтера" на "Фолькспаркштадионе".

— Какова сейчас ситуация с продажей билетов? Вызвал ли приезд "Шахтера" в Гамбург ажиотаж среди украинских и местных болельщиков?

— Прежде всего я хочу поблагодарить как украинских, так и немецких болельщиков за ту поддержку, которую они сейчас нам оказывают. Уже сейчас можно говорить о том, что на матчи "Шахтера" в Гамбурге продано 42-43 тысячи билетов. Поэтому мы уверены, что ближе к старту поединков мы будем иметь полный стадион на каждом матче. Еще раз подчеркну, что мы очень благодарны всем украинцам и жителям Гамбурга за то, какой интерес они проявляют к "Шахтеру", и за поддержку Украины во время войны в целом.

На какой матч сейчас продано больше всего билетов?

— Сейчас мы продаем билеты на ближайший матч с "Порту”, поэтому сейчас реализовано около 43 тысяч билетов.

Так или иначе, на трибунах ожидается поддержка родных фанов. Планируются ли клубные активности в самом Гамбурге?

— В любом случае, мы традиционно планируем активности, которые связаны с нашей работой в социальном направлении. И, конечно же, готовим определенные перформансы уже на стадионе. Но пусть это будет сюрпризом как для болельщиков в Гамбурге, так и для телезрителей.

И последнее: планируется ли продолжить выступления "Шахтера" в Германии в случае прохождения в раунд плей-офф?

– Давайте сначала достигнем результата, а потом уже будем говорить о дальнейших перспективах. Сейчас наша задача: сделать так, чтобы фаны на домашних матчах помогли команде пройти дальше. Именно на этом сейчас и концентрируемся. А в случае прохождения в раунд плей-офф — решение однозначно будет.