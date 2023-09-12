Гагарин: Всю ответственность за результат женского Кривбасса в Лиге чемпионов беру на себя

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин подвел итоги дебютного выступления женской команды в Лиге чемпионов. Напомним, в полуфинале мини-турнира криворожанки разгромно уступили "Парижу" (0:4). А в матче за 3-е место группы 3 Пути представителей лиг проиграли "Линчепингу" (0:3)

"Ну, во-первых, это очень крутой путь: за два года - от дебютанта Высшей Лиги до участника Лиги Чемпионов. Хотелось бы поблагодарить сегодня всех, кто имеет отношение к этому успеху. Тренеров: Алину Вячеславовну (Стеценко), Игоря Петровича (Урсаки) и Владимира Александровича (Ефимако). А также всем, кто был у руля нашей команды. Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто работает и работал в клубе, игроков, которые были в команде.

Возможно, кто-то меньше сыграл на поле, кто-то больше. Всем, кто помогал и мешал также отдельное спасибо, без них этого бы не было. Игрокам команды отдельная благодарность.

Что касается отдельно участия в Лиге Чемпионов, то результат - это опыт, он сегодня есть и это важно. Что касается самого результата выступления, то он неудовлетворительный. Всю ответственность за результат беру на себя, были нюансы с трансферами - где-то недоработали. Но на этом заканчивается история Лиги Чемпионов - путь к мечте и начинается новая история. Какой именно она будет? Посмотрим", - отметил Гагарин.