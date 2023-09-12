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Без 40-миллионного новичка, но с Зинченко. Арсенал подал заявку на Лигу чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Артета рассчитывает на 25 футболистов

Без 40-миллионного новичка, но с Зинченко. Арсенал подал заявку на Лигу чемпионов

Фото: facebook.com/Arsenal

Новина українською

"Арсенал" опубликовал заявку на Лигу чемпионов-2023/24.

В заявку вошли 25 футболистов. Среди них и украинец Александр Зинченко. В то же время "канониры" не включили Юрриена Тимбера, который получил травму в 1-м туре АПЛ. Лондонцы за него заплатили этим летом 40 миллионов евро.

  • Вратари: Аарон Рэмсдейл, Давид Райя, Джеймс Хиллсон,
  • Защитники: Седрик Соареш, Лино Соуза, Такехиро Томиясу, Александр Зинченко, Бен Уайт, Габриэл Магальяес, Якуб Кивер, Вильям Салиба,
  • Полузащитники: Мохаммед Эльнени, Жоржиньо, Томас Парти, Деклан Райс, Мартин Эдегор, Кай Хавертц, Фабиу Виейра, Эмил Смит-Роу,
  • Нападающие: Леандро Троссард, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли, Рис Нельсон, Эдди Нкетиа, Габриэл Жезус.

Напомним, "Арсенал" сыграет в группе В. Его соперниками стали "ПСВ", "Севилья" и "Ланс".

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Юрриен Тимбер
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Источник:
arsenal.com

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