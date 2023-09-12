Без 40-миллионного новичка, но с Зинченко. Арсенал подал заявку на Лигу чемпионов

"Арсенал" опубликовал заявку на Лигу чемпионов-2023/24.

В заявку вошли 25 футболистов. Среди них и украинец Александр Зинченко. В то же время "канониры" не включили Юрриена Тимбера, который получил травму в 1-м туре АПЛ. Лондонцы за него заплатили этим летом 40 миллионов евро.

Вратари: Аарон Рэмсдейл, Давид Райя, Джеймс Хиллсон,

Аарон Рэмсдейл, Давид Райя, Джеймс Хиллсон, Защитники: Седрик Соареш, Лино Соуза, Такехиро Томиясу, Александр Зинченко, Бен Уайт, Габриэл Магальяес, Якуб Кивер, Вильям Салиба,

Седрик Соареш, Лино Соуза, Такехиро Томиясу, Александр Зинченко, Бен Уайт, Габриэл Магальяес, Якуб Кивер, Вильям Салиба, Полузащитники: Мохаммед Эльнени, Жоржиньо, Томас Парти, Деклан Райс, Мартин Эдегор, Кай Хавертц, Фабиу Виейра, Эмил Смит-Роу,

Мохаммед Эльнени, Жоржиньо, Томас Парти, Деклан Райс, Мартин Эдегор, Кай Хавертц, Фабиу Виейра, Эмил Смит-Роу, Нападающие: Леандро Троссард, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли, Рис Нельсон, Эдди Нкетиа, Габриэл Жезус.

Напомним, "Арсенал" сыграет в группе В. Его соперниками стали "ПСВ", "Севилья" и "Ланс".