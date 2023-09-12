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Без 40-миллионного новичка, но с Зинченко. Арсенал подал заявку на Лигу чемпионов
Артета рассчитывает на 25 футболистов
Фото: facebook.com/Arsenal
"Арсенал" опубликовал заявку на Лигу чемпионов-2023/24.
В заявку вошли 25 футболистов. Среди них и украинец Александр Зинченко. В то же время "канониры" не включили Юрриена Тимбера, который получил травму в 1-м туре АПЛ. Лондонцы за него заплатили этим летом 40 миллионов евро.
- Вратари: Аарон Рэмсдейл, Давид Райя, Джеймс Хиллсон,
- Защитники: Седрик Соареш, Лино Соуза, Такехиро Томиясу, Александр Зинченко, Бен Уайт, Габриэл Магальяес, Якуб Кивер, Вильям Салиба,
- Полузащитники: Мохаммед Эльнени, Жоржиньо, Томас Парти, Деклан Райс, Мартин Эдегор, Кай Хавертц, Фабиу Виейра, Эмил Смит-Роу,
- Нападающие: Леандро Троссард, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли, Рис Нельсон, Эдди Нкетиа, Габриэл Жезус.
Напомним, "Арсенал" сыграет в группе В. Его соперниками стали "ПСВ", "Севилья" и "Ланс".
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Источник:arsenal.com
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