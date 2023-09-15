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Ворскла узнала соперника во втором раунде отбора женской Лиги чемпионов
Известный итальянский клуб
Фото: НК Верес / Александр Макарчук
В пятницу, 15 сентября состоялась жеребьевка второго предварительного раунда женской Лиги чемпионов. Своего соперника узнала "Ворскла". Украинская команда была в числе несеяных.
Жребий полтавчанкам выпал играть против итальянской "Ромы". Первая игра пройдет 10/11 октября, а ответный матч - 18/19 октября.
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Источник:uefa
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