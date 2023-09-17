Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Шахтер – Порту в первом туре ЛЧ обслужит итальянская бригада арбитров
Главный судья уже дважды работал с украинскими командами
Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА на своем официальном сайте опубликовала судейские назначения на матчи Лиги чемпионов, которые будут во вторник. Среди них стала известная бригада арбитров на поединок между "Шахтером" и "Порту".
Главным рефери этого матча станет Давиде Масса. Итальянец дважды встречался с украинскими командами в качестве главного арбитра. В прошлом сезоне он обслуживал игру квалификации Лиги Европы "АЭК Ларнака" - "Днепр-1" (3:0), а в 2016 году – товарищеский матч Румыния – Украина (3:4).
Боковыми арбитрами будут работать Филиппо Мели и Стефано Алассио. Четвертый судья – Маттео Марсенаро.
За системой VAR также будут следить итальянцы: Алеандро Ди Паоло и его ассистент Массимилиано Иррати.
Матч между "Шахтером" и "Порту" состоится 19 сентября в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Хорватские СМИ шокировались видео, где Милевский едва стоит на ногах
- Россияне ночью снова атаковали Украину: силы ПВО уничтожили шесть ракет и столько же БПЛА
- Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
- 1,5 млн евро за аншлаг, пригласительные для Кличко и Шольца. Как Шахтер обставил матчи ЛЧ в Гамбурге
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из итальянских обидчиков сборной Украины. ФОТО
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО