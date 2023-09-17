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Матч Шахтер – Порту в первом туре ЛЧ обслужит итальянская бригада арбитров

Лига Чемпионов
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Главный судья уже дважды работал с украинскими командами

Матч Шахтер – Порту в первом туре ЛЧ обслужит итальянская бригада арбитров

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА на своем официальном сайте опубликовала судейские назначения на матчи Лиги чемпионов, которые будут во вторник. Среди них стала известная бригада арбитров на поединок между "Шахтером" и "Порту".

Главным рефери этого матча станет Давиде Масса. Итальянец дважды встречался с украинскими командами в качестве главного арбитра. В прошлом сезоне он обслуживал игру квалификации Лиги Европы "АЭК Ларнака" - "Днепр-1" (3:0), а в 2016 году – товарищеский матч Румыния – Украина (3:4).

Боковыми арбитрами будут работать Филиппо Мели и Стефано Алассио. Четвертый судья – Маттео Марсенаро.

За системой VAR также будут следить итальянцы: Алеандро Ди Паоло и его ассистент Массимилиано Иррати.

Матч между "Шахтером" и "Порту" состоится 19 сентября в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) Порту (Португалия)
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