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Шахтер отправился на матч ЛЧ. Это будет третья страна и шестой город, который примет игру горняков в этом турнире
Курс на Гамбург
Фото - UA-Футбол
На следующий день после победного матча Украинской Премьер-лиги с "Оболонью" (1:0) "Шахтер" отправился на стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов. Команда Патрика ван Леувена встретится с "Порту".
В воскресенье, семнадцатого сентября, донецкая команда отправилась автобусом из Львова в польский Жешув, а уже откуда совершит перелет в Гамбург. Путь "горняков" продлится ориентировочно семь часов. Это едва ли не самое длинное путешествие на домашний матч Лиги чемпионов в истории этого клуба. Вместе с "Шахтером" на матч отправилась и корреспондентка UA-Футбол, автор этих строк Алина Ерофеева.
Следует отдельно выделить географическую составляющую. "Шахтер" выступает в Лиге чемпионов с 2000-го года. С тех пор домашними аренами команды было семь стадионов в двух разных странах и в пяти разных городах:
- ЦС "Шахтер" (Донецк, Украина)
- РСК "Олимпийский" (Донецк, Украина)
- "Донбасс-Арена" (Донецк, Украина)
- НСК "Олимпийский" (Киев, Украина)
- ОСК "Металлист" (Харьков, Украина)
- "Арена-Львов" (Львов, Украина)
- Стадион "Войска Польского" (Варшава, Польша).
Следовательно, "Фолькспаркштадион" станет восьмым домашним стадионом "Шахтера" в Лиге чемпионов, Гамбург – шестым "домашним" городом "Шахтера" в этом турнире, а Германия – третьей "домашней" страной.
Как ранее удалось эксклюзивно узнать UA-Футбол, а впоследствии подтвердить это в эксклюзивном разговоре с коммерческим директором "горняков" Дмитрием Кириленко, Германия и Гамбург были избраны не просто так. "Шахтер" счел, что эта домашняя локация станет значительно финансово более выгодной по сравнению с Польшей, которая тоже рассматривалась как страна для проведения домашних матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов. На матч с "Порту", как сообщил нам коммерческий директор клуба, было продано более сорока тысяч билетов.
Гамбург избран сознательно как город, который в Германии имеет население с высокой покупательной способностью, но не имеющий футбольной команды в еврокубках и даже в элите немецкого футбола. Местный ФК "Гамбург" выступает во Второй Бундеслиге.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Порту" состоится во вторник, девятнадцатого сентября на стадионе "Фолькспаркштадион". Начало – в 22:00 (21:00 местное время).
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