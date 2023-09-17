Шахтер отправился на матч ЛЧ. Это будет третья страна и шестой город, который примет игру горняков в этом турнире

На следующий день после победного матча Украинской Премьер-лиги с "Оболонью" (1:0) "Шахтер" отправился на стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов. Команда Патрика ван Леувена встретится с "Порту".

В воскресенье, семнадцатого сентября, донецкая команда отправилась автобусом из Львова в польский Жешув, а уже откуда совершит перелет в Гамбург. Путь "горняков" продлится ориентировочно семь часов. Это едва ли не самое длинное путешествие на домашний матч Лиги чемпионов в истории этого клуба. Вместе с "Шахтером" на матч отправилась и корреспондентка UA-Футбол, автор этих строк Алина Ерофеева.

Следует отдельно выделить географическую составляющую. "Шахтер" выступает в Лиге чемпионов с 2000-го года. С тех пор домашними аренами команды было семь стадионов в двух разных странах и в пяти разных городах:

ЦС "Шахтер" (Донецк, Украина)

РСК "Олимпийский" (Донецк, Украина)

"Донбасс-Арена" (Донецк, Украина)

НСК "Олимпийский" (Киев, Украина)

ОСК "Металлист" (Харьков, Украина)

"Арена-Львов" (Львов, Украина)

Стадион "Войска Польского" (Варшава, Польша).

Следовательно, "Фолькспаркштадион" станет восьмым домашним стадионом "Шахтера" в Лиге чемпионов, Гамбург – шестым "домашним" городом "Шахтера" в этом турнире, а Германия – третьей "домашней" страной.

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Как ранее удалось эксклюзивно узнать UA-Футбол, а впоследствии подтвердить это в эксклюзивном разговоре с коммерческим директором "горняков" Дмитрием Кириленко, Германия и Гамбург были избраны не просто так. "Шахтер" счел, что эта домашняя локация станет значительно финансово более выгодной по сравнению с Польшей, которая тоже рассматривалась как страна для проведения домашних матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов. На матч с "Порту", как сообщил нам коммерческий директор клуба, было продано более сорока тысяч билетов.

Гамбург избран сознательно как город, который в Германии имеет население с высокой покупательной способностью, но не имеющий футбольной команды в еврокубках и даже в элите немецкого футбола. Местный ФК "Гамбург" выступает во Второй Бундеслиге.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Порту" состоится во вторник, девятнадцатого сентября на стадионе "Фолькспаркштадион". Начало – в 22:00 (21:00 местное время).

Заявка "Шахтера" на Лигу чемпионов:

Вратари: 1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитрий Ризнык, 48. Денис Твардовский*

Защитники: 3. Став Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 19. Дмитрий Чигринский, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 26. Ефим Конопля, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий, 46. Даниил Удод*

Полузащитники: 4. Денил Кастилло, 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Новатус Мироши, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 39. Невертон, 90. Алексей Кащук

Нападающие: 14. Даниил Сикан, 17. Богдан Вьюнник*, 18. Кевин Келси