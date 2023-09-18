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Шахтер добирался до места проведения домашнего матча Лиги чемпионов более восьми часов

Лига Чемпионов
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Путешествие началось в воскресенье в первой половине дня

Шахтер добирался до места проведения домашнего матча Лиги чемпионов более восьми часов

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, семнадцатого сентября, "Шахтер" наконец-то прибыл к месту проведения матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов в Гамбург. Собственно, здесь "горняки" проведут не только этот матч, а все три осенних домашних игры турнира. Германия выбрана с учетом бизнес-проекта.

Шахтер добирался до места проведения домашнего матча Лиги чемпионов более восьми часов - изображение 1

"Наконец-то", потому как путешествие для делегации клуба, журналистов, клубных медиа оказалось довольно изнурительным. Добираться до места назначения пришлось более восьми часов. Автор этих строк, работающая на месте событий корреспондентка UA-Футбол, четко зафиксировала время отправления и время прибытия делегации.

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Из Львова (точнее будет сказать – из пригорода Львова) делегация журналистов отправилась в 12:37 по Киеву. Автобус с футболистами – минут на 5-7 раньше. А в Гамбурге все вместе приземлились в 21.07 Киевского времени. Выходит восемь с половиной часов.

Собственно, в клубе понимали, на что шли, именно поэтому отправились на матч раньше времени – фактически за два дня. В понедельник, восемнадцатого сентября, после первой ночи в Гамбурге, запланированы медиаактивности, а непосредственно матч – поздно вечером 19-го сентября. То есть у команды по приезде будет полноценные два дня на отдых/подготовку.

Шахтер добирался до места проведения домашнего матча Лиги чемпионов более восьми часов - изображение 2

Предматчевая пресс-конференция Патрика ван Леувена и одного из игроков "Шахтера" состоится в 17:30 (18:30 по Киеву). После этого, ориентировочно в 18:00 (19:00 по Киеву) состоится открытая тренировка команды.

Предматчевая пресс-конференция тренера "Порту" Сержиу Консейсау и одного из игроков команды состоится в 19:45 (20:45 по Киеву). Следите за обновлениями.

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Источник:
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