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Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче Шахтер – Порту. Будут также гости
Общая вместительность арены на международных матчах – 51 500
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 19 сентября, "Шахтер" проведет свой первый матч в текущей Лиге чемпионов. На "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге (Германия) "горняки" примут португальский "Порту".
Общая вместительность арены различается на матчах национального и международного уровней. В общей сложности трибуны могут вмещать 57 тысяч зрителей, но на международных матчах эта цифра уменьшается до 51 500. Как удалось узнать с места событий автору этих строк, корреспондентке UA-Футбол в Гамбурге Алине Ерофеевой, на трибунах во вторник ожидается около 46-ти тысяч болельщиков. Не менее тысячи зрителей приедет на матч из Порту, то есть – в гостевой сектор.
Это будет третья страна и шестой город, которые будут принимать домашние матчи "Шахтера" в турнире под названием "Лига чемпионов". В общей сложности это будет восьмой домашний стадион "Шахтера" в этом турнире.
Из Украины на домашнем матче Лиги чемпионов "Шахтер" добирался более восьми часов.
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