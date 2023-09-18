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Янг Бойз — РБ Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Лига Чемпионов возвращается в Швейцарию

Янг Бойз — РБ Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото: twitter.com/RBLeipzig / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Групповой раунд Лиги Чемпионов стартует сразу двумя матчами. В одном из них чемпион Швейцарии примет дома гостей из Германии. "РБ Лейпциг" хорошо сыграл в группе F в прошлом сезоне (хотя и бесславно вылетел от "Манчестер Сити" в 1/8), поэтому на этот раз у команды тоже есть шансы на выход в плей-офф. При этом хозяева поля играют на этом этапе впервые за два года. Кто получит первые три очка и положит хорошее начало выступлениям в Лиге Чемпионов?

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Поединок "Янг Бойз" — "РБ Лейпциг" состоится во вторник, 19 сентября, на стадионе "Ванкдорф" в Берне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисе Megogo.

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Трансляция матча Янг Бойз — РБ Лейпциг
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Если вы не сможете смотреть видеоэфир, читайте текстовую трансляцию на сайте UA-Футбол. Также мы опубликуем аналитический отчет после финального свистка и предложим видеообзор самых опасных моментов поединка.

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