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Янг Бойз — РБ Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Лига Чемпионов возвращается в Швейцарию
Фото: twitter.com/RBLeipzig / Автор невідомий
Групповой раунд Лиги Чемпионов стартует сразу двумя матчами. В одном из них чемпион Швейцарии примет дома гостей из Германии. "РБ Лейпциг" хорошо сыграл в группе F в прошлом сезоне (хотя и бесславно вылетел от "Манчестер Сити" в 1/8), поэтому на этот раз у команды тоже есть шансы на выход в плей-офф. При этом хозяева поля играют на этом этапе впервые за два года. Кто получит первые три очка и положит хорошее начало выступлениям в Лиге Чемпионов?
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Поединок "Янг Бойз" — "РБ Лейпциг" состоится во вторник, 19 сентября, на стадионе "Ванкдорф" в Берне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисе Megogo.
Если вы не сможете смотреть видеоэфир, читайте текстовую трансляцию на сайте UA-Футбол. Также мы опубликуем аналитический отчет после финального свистка и предложим видеообзор самых опасных моментов поединка.
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