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Шахтер - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Шахтер - Порту: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.09.2023 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол "
"Шахтер" начинает свой путь в Лиге чемпионов формально домашним матчем против "Порту". Особенностью этого сезона станет тот факт, что домашние поединки "горняки" проводят даже не в соседней к Украине стране, а в относительно далекой Германии. Город – Гамбург.
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"Порту" достался "Шахтеру" из второй корзины и расценивается сейчас как главный конкурент дончан в борьбе за второе место. Но действительно ли украинская команда потянет эту борьбу, выяснится уже в первом туре, в лобовом противостоянии.
Матч первого тура группы Н Лиги чемпионов "Шахтер" - "Порту" состоится во вторник, 19-го сентября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно за подпиской на канале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, следить за событиями матча можно в текстовой онлайн-трансляции, которую проведет матч-центр UA-Футбол >>>
Также вашему к вниманию будет аудиотрансляция матча – голосовое описание событий на поле в живом времени.
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