Шахтер - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Шахтер" начинает свой путь в Лиге чемпионов формально домашним матчем против "Порту". Особенностью этого сезона станет тот факт, что домашние поединки "горняки" проводят даже не в соседней к Украине стране, а в относительно далекой Германии. Город – Гамбург.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Порту" достался "Шахтеру" из второй корзины и расценивается сейчас как главный конкурент дончан в борьбе за второе место. Но действительно ли украинская команда потянет эту борьбу, выяснится уже в первом туре, в лобовом противостоянии.

Матч первого тура группы Н Лиги чемпионов "Шахтер" - "Порту" состоится во вторник, 19-го сентября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно за подпиской на канале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Шахтар - Порту Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, следить за событиями матча можно в текстовой онлайн-трансляции, которую проведет матч-центр UA-Футбол >>>

Также вашему к вниманию будет аудиотрансляция матча – голосовое описание событий на поле в живом времени.