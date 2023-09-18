Патрик ван Леувен: Мы полностью удовлетворены переездом в Гамбург

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен перед матчем первого тура Лиги чемпионов 2023/24 против "Порту" пообщался с прессой в пресс-центре стадиона "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. Именно здесь "горняки" проведут все домашние игры в этом сезоне в Лиге чемпионов.

О соперниках в Лиге чемпионов

– Мы очень внимательно изучали всех наших европейских соперников. ФК "Порту" был одним из тех, на кого я обратил наибольше внимания в процессе подготовки, ведь у этого клуба те же идеи, что и у меня, когда речь идет о развитии молодежи и предоставлении ей возможностей для прогресса в первой команде. Также важно, что у меня есть друзья, которые раньше работали в этом клубе, а также те, которые все еще работают. Мне будет приятно увидеть их снова, и именно поэтому "Порту" – клуб, за которым, я считаю, нужно очень внимательно и пристально следить.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

О домашних матчах в Гамбурге

– Клуб решил играть здесь. В этот раз играть в Варшаве было менее интересно и рентабельно. Здесь, в Гамбурге, большой интерес к международным играм, и вокруг много украинцев. Продажи билетов говорят, что это было правильное решение, поэтому мы полностью удовлетворены переездом сюда.

Для меня это второй опыт в этом украинском клубе, я уже был директором академии "Шахтера". А в прошлом году вернулся тренировать другой клуб. Сейчас гораздо сложнее думать о футболе, ездить из города в город. Однако участвующие в Лиге клубы делают все возможное, чтобы радовать украинцев футболом.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Порту" состоится во вторник, 19-го сентября, в 22:00 на "Фолькспаркштадионе" В Гамбурге.