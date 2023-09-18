  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Патрик ван Леувен: Мы полностью удовлетворены переездом в Гамбург
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Патрик ван Леувен: Мы полностью удовлетворены переездом в Гамбург

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Предматчевая пресс-конференция главного тренера Шахтера

Патрик ван Леувен: Мы полностью удовлетворены переездом в Гамбург

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен перед матчем первого тура Лиги чемпионов 2023/24 против "Порту" пообщался с прессой в пресс-центре стадиона "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. Именно здесь "горняки" проведут все домашние игры в этом сезоне в Лиге чемпионов.

Читайте такжеТарас Степаненко: В прошлом году от нас никто не ожидал результата, а мы вышли и сделали. А сейчас уже есть ожидания

О соперниках в Лиге чемпионов

– Мы очень внимательно изучали всех наших европейских соперников. ФК "Порту" был одним из тех, на кого я обратил наибольше внимания в процессе подготовки, ведь у этого клуба те же идеи, что и у меня, когда речь идет о развитии молодежи и предоставлении ей возможностей для прогресса в первой команде. Также важно, что у меня есть друзья, которые раньше работали в этом клубе, а также те, которые все еще работают. Мне будет приятно увидеть их снова, и именно поэтому "Порту" – клуб, за которым, я считаю, нужно очень внимательно и пристально следить.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

О домашних матчах в Гамбурге

– Клуб решил играть здесь. В этот раз играть в Варшаве было менее интересно и рентабельно. Здесь, в Гамбурге, большой интерес к международным играм, и вокруг много украинцев. Продажи билетов говорят, что это было правильное решение, поэтому мы полностью удовлетворены переездом сюда.

Для меня это второй опыт в этом украинском клубе, я уже был директором академии "Шахтера". А в прошлом году вернулся тренировать другой клуб. Сейчас гораздо сложнее думать о футболе, ездить из города в город. Однако участвующие в Лиге клубы делают все возможное, чтобы радовать украинцев футболом.

Патрик ван Леувен: Мы полностью удовлетворены переездом в Гамбург - изображение 1

Напомним, что матч "Шахтер" - "Порту" состоится во вторник, 19-го сентября, в 22:00 на "Фолькспаркштадионе" В Гамбурге.

Читайте такжеШахтер отправился на матч ЛЧ. Это будет третья страна и шестой город, который примет игру горняков в этом турнире
По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити - Црвена Звезда. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Немецкий дебют. Шахтер – Порту. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.09.23
yellow-arrow
Барселона – Антверпен. Анонс и прогноз матча 1-го тура группового этапа ЛЧ на 19.09.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UA-Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде