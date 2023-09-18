Степаненко: После матча с Англией я действительно получил много сообщений от наших военных

Капитан " Шахтера " Тарас Степаненко перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов рассказал о значении футбола во время большой войны в Украине.

"Мы добирались до Гамбурга 10 часов, в основном на автобусе. Это было действительно сложное путешествие.

Никогда не знаешь, что произойдет на границах. Даже в УПЛ нам приходится много ездить на выездные игры. На данный момент проводить часы в автобусе – обычное дело.

Наши солдаты сражаются на поле боя, а мы сражаемся на спортивной арене. Так что это наш долг как граждан Украины. Когда мы сыграли вничью с Англией [9 сентября], я действительно получил много сообщений от военных. Они следили за игрой фактически с поля боя – оттуда, где сейчас самая сложная ситуация. Они смотрят футбол когда у них есть такая возможность. Для них это как глоток свежего воздуха в сложившейся ситуации.

Нам действительно трудно сравнивать себя с ними. У нас хорошие условия, мы играем в футбол, но наши ребята поддерживают нас во время войны.

Моя бабушка каждый день связывается со своей сестрой, которая до сих пор живет в Великой Новоселке (поселок городского типа, в котором родился Степаненко – прим. ред.), в подвале. Это небольшой населенный пункт, но он полностью разрушен. И ближайшее село точно такое же. Я думаю, что, может быть, 10% людей все еще живут там, потому что, возможно, они не хотят уезжать, может быть, у кого-то нет возможности покинуть это место. Я не знаю, но это ад", - рассказал Степаненко.