Тарас Степаненко: В прошлом году от нас никто не ожидал результата, а мы вышли и сделали. А сейчас уже есть ожидания

В Германии, на стадионе "Гамбурга", который в этом году будет принимать домашние матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов, прошла пресс-конференция перед первым туром. Среди игроков "Шахтера" в ней принял участие Тарас Степаненко.

- Тарас, можно ли ожидать в этом сезоне от "Шахтера" хороших результатов в Лиге чемпионов, учитывая, что в коллективе и очень много молодых игроков?

- Конечно, всегда хочется сказать, что мы выиграем все шесть матчей, выйдем из группы, и все будет супер. Но я всегда сдержанно воспринимаю прогнозы и стараюсь быть честным по отношению к себе и другим. Считаю, что у нас хорошая сильная команда, у нас новый тренер с новыми условиями, с новыми требованиями к футболистам, команде. Мы привыкаем к этим требованиям. Все молодые ребята к этому привыкают.

Матчи Лиги чемпионов – это матчи с совсем другой интенсивностью. Ты играешь против команд, играющих с более высокой интенсивностью. Я это почувствовал, в частности, в матчах за сборную Украины. Могу сказать, что команда готова, команда готова бороться за результат и добывать его в Лиге чемпионов.

Но как будет – трудно сказать. В прошлом году от нас никто не ожидал такого результата, а мы вышли и сделали. А сейчас вы уже задаете вопрос о результате, потому что ожидаете его от нас. Мы тоже хотим сделать все для того, чтобы у Украины была евровесна. Но не нужно говорить, а нужно работать, настраиваться на каждый матч и выполнять то, что требует главный тренер.

- Что вы думаете о "Порту" как о команде?

– После жеребьевки групп я получал множество гневных сообщений в личный аккаунт из-за того, что ранее сказал, что было бы хорошо встретиться с "Порту". Как будто я считаю его слабой командой. Это перевели с украинского на португальский, английский. Но это была ошибка перевода. Наутро я проснулся и увидел множество гневных сообщений. Некоторые из них я сохранил себе на телефон. Это все сейчас выглядит очень смешно.

Но это хорошо, что фанаты защищают свою команду. На самом же деле это очень сильная команда. Как и "Бенфика", "Брага" в чемпионате Португалии. В прошлом году "Порту" очень хорошо выступил в Лиге чемпионов. У них есть опытные игроки. Чего стоит хотя бы Пепе. Играть на таком уровне в 40 лет – это нечто невероятное.

Мы уважаем "Порту", но хотим сыграть в свой футбол и подарить положительный результат Украине.