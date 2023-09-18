Манчестер Сити - Црвена Звезда. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Завтра, 19-го сентября действующий обладатель трофея главного еврокубка "Манчестер Сити" стартует в новой кампании Лиги чемпионов. Соперником команды Пепа Гвардиолы в первом матче группы G будет чемпион Сербии "Црвена Звезда".

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Несмотря на потери из-за травм Кевина Де Брюйне и Джека Грилиша, "горожане" находятся в прекрасной форме. "Манчестер Сити" выиграл все 5 стартовых матчей этого сезона АПЛ. В свою очередь сербский коллектив не очень уверенно начал этот сезон: у команды 2 поражения в первых 7 турах национального первенства.

Ничто не предвещает проблем для английской команды в этом поединке, однако сербы также захотят реабилитироваться перед своими фанатами за откровенно провальный групповой этап в прошлом сезоне Лиги Европы.

Трансляция матча В эфире Манчестер Сити - Црвена Звезда смотреть онлайн Смотреть трансляцию

Матч первого тура группы G Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Црвена Звезда" состоится во вторник, 19-го сентября 2023-го года, в 22:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на ОТТ сервисе Megogo. Начало - 22:00.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>