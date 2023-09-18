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Хорошо ли вы помните противостояния Шахтера с португальскими командами? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов
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Хорошо ли вы помните противостояния Шахтера с португальскими командами? Квиз от UA-Футбол

ФК Шахтер

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

19 сентября донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов 2023/24. В первом туре группового этапа "горняки" в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион" будут принимать "Порту".

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти матчи "Шахтера" против португальских клубов, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, которые касаются матчей донецкой команды против португальцев исключительно во времена независимости Украины.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Порту (Португалия) квиз от UA-Футбол
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