"Толкового форварда нет, лидера нет, защита дрявая", - Сабо предсказывает провал Шахтеру в матче с Порту

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором " Шахтер " сыграет с "Порту".

– Йожеф Йожефович, наконец-то возвращаются бессонные ночи, то есть матчи Лиги чемпионов. Во вторник после полуночи, как думаете, будет повод порадоваться у болельщиков "Шахтера"?

– Фаворит этого противостояния, безусловно, "Порту". Гранд португальского футбола, постоянно играющий в Лиге чемпионов, у которого нет таких проблем с составом, как у "Шахтера", хоть он и продал нескольких ведущих исполнителей летом.

"Шахтер" вроде и купил немало игроков, но все они – Азаров и остальные, бразильцы, израильтянин Лемкин, – ничего не показывают. Эти игроки – не уровень "Шахтера", к которому нас приучила донецкая команда. Купили, чтобы было.

– Лично меня вообще не поразила, и это, мягко говоря, последняя игра "Шахтера" в украинской Премьер-лиге против "Оболони". Вымучили тот один несчастный гол и то, играя более 70 минут в большинстве.

– Разве только с "Оболонью" бледно играл "Шахтер"? Во многих матчах УПЛ тяжело дались победы донецкой команде. Очень трудно. Главная проблема, по-моему, заключается в том, что сейчас у "горняков" нет толкового форварда.

Сейчас в распоряжении Патрика ван Леувена много молодежи, много многообещающих игроков – и все. У команды уже давно нет лидера. Вот никого я не могу выделить в составе "Шахтера", кого можно было бы назвать лидером.

Нет такого игрока, через которого бы шла игра – который бы был одинаково полезен и в защите, и в нападении, и поле отлично видел, мог бы прости отдать прямо в ноги, с качественным ударом. Таков перечень качеств подлинного лидера. Есть такой в "Шахтере"? То то же.

Многие годы, десятилетиями, "Шахтер" исповедовал атакующий футбол. Однако если они попытаются сыграть в атакующий футбол с "Порту", то, уверен, они проиграют, причем с очень неприличным счетом. Сзади у "Шахтера" неспокойно, скажем так, защита дырявая.

В матчах УПЛ игроки донецкой команды выглядят неплохо в физическом плане, но на фоне кого? "Оболони", "Миная", "Колоса". Будет любопытно увидеть, как сыграют на международной арене. Другой уровень, совсем другой.

– Вы заострили свое внимание на защитниках "Шахтера". Резонно. Но ведь и на последнем рубеже в этой команде не все окей. Игра и Дмитрия Ризныка, и Артура Рудька, хотя о нем по одному матчу говорить объективно сложно, не внушает уверенности.

– Соглашаюсь. После того, как "Шахтер" продал Анатолия Трубина в "Бенфику", это вопрос номер один для клуба – кем его заменить? Лично я не вижу в Украине столь же сильного голкипера, как был у дончан Трубин.

Знаете, чуть ли не единственное звено в "Шахтере", более или менее хорошо выполняющее свою функцию, – полузащита. Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив – к этим ребятам вопросов практически нет.

– "Шахтеру" уже можно подписывать приговор и заносить деньги в букмекерскую контору на победу "Порту"?

– (смеется) Не могу сказать, что "Шахтеру" ничего не светит. Такого я не говорил, но я не вижу, повторюсь, за счет чего команда Патрика Ван Леувена может выиграть.

Очень много "Шахтеру" придется играть в защите, а вратарь у них, кто бы ни вышел – Ризнык или Рудько, не очень надежная, защита дырявая, полузащита, мы об этом уже говорили…

Конечно, чудеса бывают, за это мы и любим футбол. Разве что за счет чуда и смогут "горняки" выиграть.

– Прогноз от Йожефа Сабо.

– Конечно, я желаю удачи "Шахтеру, " не подумайте противного, но в их успех не верю. Даже не знаю, за счет чего команда может рассчитывать на положительный результат. Разве, как сейчас говорят, автобус в защиту поставят. Да и такая тактика не уверен, что может помочь "горнякам".

Думаю, "Порту" победит со счётом 2:0.