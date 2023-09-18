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Шахтер пятый с конца по тратам на трансферы среди клубов Лиги чемпионов
Меньше потратила "Барселона"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" потратил 12 миллионов евро на трансферы прошлым летом. Это пятый результат с конца среди клубов Лиги чемпионов.
Меньше "горняков" на трансферы потратили только "Антверпен" (10,5 млн. евро), "Копенгаген" (8 млн. евро), "Янг Бойз" (3,9 млн. евро) и, на конец, "Барселона" (3,4 млн. евро).
Напротив, топ-5 "транжир" выглядит следующим образом:
- "ПСЖ" – 349 миллионов евро.
- "Манчестер Сити" – 241 миллион евро.
- "Арсенал" – 234,9 миллионов евро.
- "Манчестер Юнайтед" – 206,7 миллионов евро.
- "Бавария" – 155 миллионов евро.
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Источник:mundodeportivo.com
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