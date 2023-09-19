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Милан - Ньюкасл: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Милан – Ньюкасл, Лига чемпионов, 19 сентября 2023
Getty Images/Global Images Ukraine
“Ньюкасл” вернулся в Лигу чемпионов после двадцатилетней паузы и сразу же попал в одну из самых сложных групп. В первом туре английский клуб сыграет с одним из авторитетов турнира, “Миланом”, на стадионе “Сан-Сиро”.
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Смотрите матч первого тура Лиги чемпионов, группа F, “Милан” – “Ньюкасл” во вторник, 19 сентября на телеканале Megogo Футбол 2.
Начало матча – 19:45 по киевскому времени.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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