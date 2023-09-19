  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Милан - Ньюкасл: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан - Ньюкасл: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Милан – Ньюкасл, Лига чемпионов, 19 сентября 2023

Милан - Ньюкасл: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Ньюкасл” вернулся в Лигу чемпионов после двадцатилетней паузы и сразу же попал в одну из самых сложных групп. В первом туре английский клуб сыграет с одним из авторитетов турнира, “Миланом”, на стадионе “Сан-Сиро”.

Смотрите матч первого тура Лиги чемпионов, группа F, “Милан” – “Ньюкасл” во вторник, 19 сентября на телеканале Megogo Футбол 2.

Начало матча – 19:45 по киевскому времени.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Мілан - Ньюкасл
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Динамо Киев - Ворскла на UA-Футбол>>.

Читайте такжеДинамо Киев - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 18.09.2023
По теме
yellow-arrow
Бил лежачих, наступал на Месси, нырял в финале ЛЧ: Шахтер сыграет против главного злодея эпохи
yellow-arrow
Барселона – Антверпен. Анонс и прогноз матча 1-го тура группового этапа ЛЧ на 19.09.2023
yellow-arrow
Хави: Сейчас настал момент сделать Барселоне шаг вперед в еврокубках и поверить в себя
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Ньюкасл Милан Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде