Милан - Ньюкасл: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

“Ньюкасл” вернулся в Лигу чемпионов после двадцатилетней паузы и сразу же попал в одну из самых сложных групп. В первом туре английский клуб сыграет с одним из авторитетов турнира, “Миланом”, на стадионе “Сан-Сиро”.

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Смотрите матч первого тура Лиги чемпионов, группа F, “Милан” – “Ньюкасл” во вторник, 19 сентября на телеканале Megogo Футбол 2.

Начало матча – 19:45 по киевскому времени.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Мілан - Ньюкасл Смотреть трансляцию