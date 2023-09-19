Бил лежачих, наступал на Месси, нырял в финале ЛЧ: Шахтер сыграет против главного злодея эпохи

Вероятно, он являлся главным антигероем своего времени.

Ну кто любил Пепе на пике славы? Таких не было даже в Мадриде. Его терпели, потому что приносил пользу, а как только перестал - немедленно избавились, как от воспоминания, за которое в глубине души стыдно.

Пепе в конце жаловался, что никто из клуба не помог ему в суде с налоговой; даже не позвонил по телефону после дерби, в котором он сломал два ребра.

Ему, кто сыграл за Мадрид 334 матча и выиграл три Лиги чемпионов, де-факто предложили покинуть его через черный ход.

Некрасиво? Несправедливо? Но это и не сенсация. Люка Брази убивал для дона Корлеоне, но на свадьбе его дочери не задержался.

Pepe in Real Madrid...



334 games

15 goals

3 La Liga

2 Copa Del Rey

2 Super Copa

3 Champions League

2 Club World Cup

1 UEFA Super Cup pic.twitter.com/19dOt437Gm — HALA MADRID (@RMadridCastilla) June 6, 2017

***

На дворе стоял 2017-й, и "Реал" как раз штамповал победы в ЛЧ.

Пепе был не нужен команде, которая умела все. Он переходил десятью годами ранее в команду, которая не умела ничего.

"Реал" после эпохи "Галактикос" пачками скупал странных защитников. Будущих уголовников Рауля Браво и Кристофа Метцельдера здесь дополняли Пако Павон (политика Зиданов и Павонов), Альваро Мехия (это кто?), Джонатан Вудгейт (ха-ха). Когда Пепе переходил из Порту за 30 млн, его воспринимали как еще одного из этих "солдат неудачи".

Он доказал все делом, выключив из игры Роналдиньо в своем первом Эль Класико на "Камп Ноу", где "Реал" победил 1:0.

"Я пришел из команды, которая была хорошо организована тактически", - вспоминал Пепе. "В Мадриде я встретил хаос. Игра разорвалась уже через полчаса: мы всегда оказывались в ситуациях один в один с форвардами. Я повернулся в Каннаваро и сказал: "Фабио, прикрывай!" Он ответил: Нет, нет. Здесь каждый сам за себя".

У Пепе был необыкновенный талант – он упорядочивал бардак, мог собрать кого угодно в единое целое. Такому невозможно научить – это врожденное.

***

Еще задолго до "Реала" в 2002-м он прибыл на Мадейру, где через год пробился из молодежного состава в основу "Маритиму".

Тот период ознаменовался знакомством Пепе с семьей Диниша и Долореш, живших вблизи стадиона в Фуншале и постоянно повторявших ему о своем сыне Криштиану, который "вот-вот вырастет" в большую звезду в "Спортинге".

Не только они в это верили – вся Португалия наблюдала за восхождением юного Роналду. Тем временем Пепе рос в тени.

"Я помню матч, в котором он был единственным настоящим центральным защитником, – рассказывает экс-игрок "Маритиму" Асунсао. Он был только ребенком, но смог организовать оборону самостоятельно. С того момента я никогда не сомневался, что он зайдет далеко".

И Пепе зашел. Он был одним из тех, кто менял в Порту золотое поколение-2004 и стал для команды новым Рикарду Карвалью. С Пепе "Драконы" выиграли не только два золотых дубля, но и последний Межконтинентальный кубок.

"Реал" и близко не покупал кота в мешке, хотя и знал о некоторых психологических проблемах. Дома в Бразилии Пепе до 17 лет спал с родителями из-за кошмаров.

***

На поле один из кошмаров вырвался 21 апреля 2009-го.

Хавьер Каскеро, конечно, симулировал, но Пепе ударил его ногой раз, тогда снова… А затем наступил на лодыжку, зацедил Хуану Анхелю Альбину и с криком: "Все вы сукины дети" пошел в раздевалку.

Федерация тогда впаяла ему 10 матчей дисквалификации – это шестой самый длинный бан в истории Ла Лиги. Но главное – впечатление. Свои и чужие одинаково застыли от ужаса.

"Я опустошен", - через день сказал Пепе. "Я потерял контроль на несколько минут. Я видел повторы и не узнаю себя. У меня нет слов, чтобы описать то, что я ощущаю. Самое большое наказание, которое я могу получить, это то, что я ощущаю сейчас".

Впоследствии он вроде бы пошел на какие-то курсы контроля над гневом, но это так, для галочки. Жизнь Пепе изменилась навсегда. Каталонская TV3 изобразила его Ганнибалом Лектером, публика на Бернабеу кричала: "Пепе, убей его", и защитник принял эту роль.

Некоторые его тогдашние приемы были истинно людоедскими; никакой тактикой нельзя объяснить, почему он наступил шипами на руку Месси.

"Мы видели его страшную сторону, и как он бьет соперников", – вспоминает один из лидеров тогдашнего "Вильярреала" Кани. "После этого я больше всего не хотел приближаться к нему".

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Зато "зверь" Пепе нравился Моуриньо. Он помогал ему разжигать огонь Класико до небес.

Впрочем, друзьями они не расстались. Пепе вступился за Касильяса, которого Жозе обвинил во всех грехах; в ответ тот заявил, мол, "неприятно в 30 лет проигрывать конкуренцию 19-летнему Варану".

На самом деле, это не было так однозначно. Варан имел скорость, мастерство и элегантность, которой не было у Пепе, но Карло Анчелотти во время завоевания "десимы" предпочитал внушавшего страх ветерана:

"С ним на поле мы увереннее в защите. Он дает нам мощь, личность и помогает другим игрокам; он очень важен для них".

По большому счету, Пепе списали не за жестокость, а когда он перегнул с провокациями. Видимо, опять какой-то психологический глюк – самый злой тафгай футбола был также одним из самых ярых симулянтов. Чистой воды позор. Пепе беспричинно падал против "Барсы"…

… "Атлетико"…

… превратил финал ЛЧ-2016 в сомнительное шоу, после которого The Guardian призвала принять "правило Пепе" для наказания симулянтов, а Гарри Линекер просто назвал защитника "х..ем" – и получил 32 тысячи лайков.

И это в то время, когда "Реал" излучал величие, невиданное со времен Ди Стефано.

Pepe is such a dick! — Gary Lineker (@GaryLineker) May 28, 2016

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Они перестали подходить друг другу, поэтому логично никто и не позвонил по телефону, и не помог с судом.

А вот что удивило - это дальнейшая эволюция Пепе, который не исчез на периферии и сохранил присутствие через хорошие матчи за сборную и прочные оправдательные интервью.

"Когда я иду на мяч, я не жду соперника", — сказал Пепе Expresso. "Моя цель – выиграть мяч, и если мой соперник контактирует со мной, это не моя проблема. Футбол – контактный вид спорта, а я не невидимка. Чего ждут от меня люди? Что я позволю парню пройти мимо? Этого не будет. В игре один на один я никого не пропускаю, чтобы потом бежать за ним. Нет, я атакую мяч".

В эпоху, когда 35-летний Месси как стоячего накручивает 20-летнего Гвардиола, и тот остается в топе молодых стопперов, манера Пепе – глоток свежего воздуха.

Ну, а наибольше его реабилитации помогло, конечно, безумное футбольное долголетие. Даже в 40 лет Пепе лучший в "Порту" по отборам, а прошлой осенью стал вторым самым старым автором гола на мундиале после Роже Милла.

Тренер "Драконов" Сержиу Консейсау хвалит ветерана, A Bola называет второе пришествие Пепе в "Порту" "фантастическим", а в партнерах давно ребята, годящиеся ему в дети.

Кто он для них? Да просто самый грубый из динозавров тех времен, когда каждый игрок играл по-своему, защитники выходили на поле защищаться, а Эль Класико был действительно лучшим матчем на планете.

Антигероя эпохи больше не существует, ибо сама эпоха подошла к концу. Началась новая, а там свои злодеи. Посмотрим, кто это будет.

Что же касается Пепе, то он сдал пост и это было... легендарно. Пожалуй, так.