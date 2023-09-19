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ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
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Тот случай, когда грустно, что Холанд уехал в Манчестер

ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Пари Сен-Жермен" дома принимает гостей из Дортмунда. Во Францию приедет "Боруссия". Матчи с таким статусом всегда были одним из главных украшений ключевого клубного европейского турнира.

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 19 сентября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча
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Трансляция матча "ПСЖ" – "Боруссия Д"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен смотреть футбол онлайн
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