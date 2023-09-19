ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

"Пари Сен-Жермен" дома принимает гостей из Дортмунда. Во Францию приедет "Боруссия". Матчи с таким статусом всегда были одним из главных украшений ключевого клубного европейского турнира.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 19 сентября.

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