Шахтер - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Шахтер" начинает свой путь в новом сезоне Лиги чемпионов. Соперником в первом туре будет "Порту", с которым теоретически "горняки" могут бороться за выход из группы. Но удастся ли это на практике? Многое прояснится после сегодняшнего поединка.

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Матч первого тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Порту" состоится во вторник, 19-го сентября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Лига чемпионов

Группа H, первый тур

Прямая трансляция: MEGOGO