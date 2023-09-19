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Шахтер - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Шахтер - Порту: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
"Шахтер" начинает свой путь в новом сезоне Лиги чемпионов. Соперником в первом туре будет "Порту", с которым теоретически "горняки" могут бороться за выход из группы. Но удастся ли это на практике? Многое прояснится после сегодняшнего поединка.
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Матч первого тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Порту" состоится во вторник, 19-го сентября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Лига чемпионов
Группа H, первый тур
"Шахтер" 22:00 "Порту"
Прямая трансляция: MEGOGO
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