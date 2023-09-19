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Наша группа. Барселона - Антверпен. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Барселона - Антверпен: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Наша группа. Барселона - Антверпен. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" – яркий фаворит этого матча и своей группы в целом. В первом туре группового раунда каталонцы проэкзаменуют "Антверпен", претендующий разве что на роль "темной лошадки" турнира.

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Матч первого тура Лиги чемпионов "Барселона" - "Антверпен" состоится во вторник, 19-го сентября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур.

19 сентября. 22:00. Барселона. "Олимпийский"
Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

"Барселона" 22:00 "Антверпен"

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Трансляція матчу Барселона - Антверпен
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