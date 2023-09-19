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Лацио - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Лацио - Атлетико: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: https://twitter.com/OfficialSSLazio
"Атлетико" есть что доказывать себе и своим болельщикам в Лиге чемпионов. Еще бы – после громкого провала в прошлом году. Да и "Лацио" не избалован победами в этом турнире, поэтому тоже сыграет от ножа.
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Матч первого тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Порту" состоится во вторник, 19-го сентября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" 22:00 "Атлетико"
Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)
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