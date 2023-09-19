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Лацио - Атлетико: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Лацио – Атлетико, Лига чемпионов, 19 сентября 2023

Лацио - Атлетико: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Маурицио Сарри против Диего Симеоне – это всегда интересное противостояние. Романтик и Прагматист встретятся друг с другом на "Олимпико"

Смотрите матч первого тура Лиги чемпионов, группа F, “Лацио” – “Атлетико” во вторник, 19 сентября на телеканале Megogo Футбол 5.

Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

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Трансляція матчу Лаціо - Атлетико
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Лацио - Атлетико на UA-Футбол>>.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне Лацио (Рим) Маурицио Сарри Где смотреть футбол
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