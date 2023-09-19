Лацио - Атлетико: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Маурицио Сарри против Диего Симеоне – это всегда интересное противостояние. Романтик и Прагматист встретятся друг с другом на "Олимпико"

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Смотрите матч первого тура Лиги чемпионов, группа F, “Лацио” – “Атлетико” во вторник, 19 сентября на телеканале Megogo Футбол 5.

Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Лаціо - Атлетико Смотреть трансляцию