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Лацио - Атлетико: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Лацио – Атлетико, Лига чемпионов, 19 сентября 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Маурицио Сарри против Диего Симеоне – это всегда интересное противостояние. Романтик и Прагматист встретятся друг с другом на "Олимпико"
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Смотрите матч первого тура Лиги чемпионов, группа F, “Лацио” – “Атлетико” во вторник, 19 сентября на телеканале Megogo Футбол 5.
Начало матча – 22:00 по киевскому времени.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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