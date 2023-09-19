Барселона – Антверпен. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Каталонцы принимают бельгийцев в 1-м туре Лиги чемпионов. Команда Хави Эрнандеса на "Олимпийском" в Барселоне сыграет против коллектива Марка Ван Боммеля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 19 сентября.

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