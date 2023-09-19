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Барселона – Антверпен. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Легкая прогулка для подопечных Хави?
Getty Images / Global Images Ukraine
Каталонцы принимают бельгийцев в 1-м туре Лиги чемпионов. Команда Хави Эрнандеса на "Олимпийском" в Барселоне сыграет против коллектива Марка Ван Боммеля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 19 сентября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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