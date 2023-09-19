Вмещает более 50-ти тысяч и является мультифункциональным. Очередной стадион, на котором в ЛЧ сыграет Шахтер. ФОТО

"Шахтер" вот уже вторые сутки базируется в Гамбурге – немецком городе, который в этом году примет домашние матчи клуба в Лиге чемпионов. Город большой, поэтому сразу присутствие украинской команды здесь не бросается в глаза.

Однако точно заметят "Шахтер" болельщики, которые соберутся во вторник вечером на местном красавце-стадионе. "Фолькспаркштадион" вмещает более пятидесяти тысяч зрителей. На международных матчах, если точнее, пятьдесят одну с половиной тысячу, на национальных матчах и других проводимых здесь ивентах может вмещать и до 57-ми тысяч.

Другие инвенты – это проявление мультифункциональности. "Фолькспаркштадион" – это не только о футболе, а и о боксерских поединках, концертах, благотворительных мероприятиях и многом другом.

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Накануне матча "Шахтер" - "Порту" Алина Ерофеева, работающая на месте событий корреспондентка UA-Футбол, побывала на арене, зафиксировав ее в состоянии покоя. Уже во вторник вечером этот "котлован" разразится шумом более 45-ти тысяч болельщиков.

Фото "Фолькспаркштадион" – домашней арены "Шахтера" в Лиге чемпионов 2023/24.