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Вмещает более 50-ти тысяч и является мультифункциональным. Очередной стадион, на котором в ЛЧ сыграет Шахтер. ФОТО

Лига Чемпионов
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Знакомство с новой домашней ареной горняков

Вмещает более 50-ти тысяч и является мультифункциональным. Очередной стадион, на котором в ЛЧ сыграет Шахтер. ФОТО

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" вот уже вторые сутки базируется в Гамбурге – немецком городе, который в этом году примет домашние матчи клуба в Лиге чемпионов. Город большой, поэтому сразу присутствие украинской команды здесь не бросается в глаза.

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Однако точно заметят "Шахтер" болельщики, которые соберутся во вторник вечером на местном красавце-стадионе. "Фолькспаркштадион" вмещает более пятидесяти тысяч зрителей. На международных матчах, если точнее, пятьдесят одну с половиной тысячу, на национальных матчах и других проводимых здесь ивентах может вмещать и до 57-ми тысяч.

Другие инвенты – это проявление мультифункциональности. "Фолькспаркштадион" – это не только о футболе, а и о боксерских поединках, концертах, благотворительных мероприятиях и многом другом.

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Накануне матча "Шахтер" - "Порту" Алина Ерофеева, работающая на месте событий корреспондентка UA-Футбол, побывала на арене, зафиксировав ее в состоянии покоя. Уже во вторник вечером этот "котлован" разразится шумом более 45-ти тысяч болельщиков.

Фото "Фолькспаркштадион" – домашней арены "Шахтера" в Лиге чемпионов 2023/24.

Вмещает более 50-ти тысяч и является мультифункциональным. Очередной стадион, на котором в ЛЧ сыграет Шахтер. ФОТО - изображение 1

Вмещает более 50-ти тысяч и является мультифункциональным. Очередной стадион, на котором в ЛЧ сыграет Шахтер. ФОТО - изображение 2

Вмещает более 50-ти тысяч и является мультифункциональным. Очередной стадион, на котором в ЛЧ сыграет Шахтер. ФОТО - изображение 3

Вмещает более 50-ти тысяч и является мультифункциональным. Очередной стадион, на котором в ЛЧ сыграет Шахтер. ФОТО - изображение 4

Вмещает более 50-ти тысяч и является мультифункциональным. Очередной стадион, на котором в ЛЧ сыграет Шахтер. ФОТО - изображение 5

Вмещает более 50-ти тысяч и является мультифункциональным. Очередной стадион, на котором в ЛЧ сыграет Шахтер. ФОТО - изображение 6

Вмещает более 50-ти тысяч и является мультифункциональным. Очередной стадион, на котором в ЛЧ сыграет Шахтер. ФОТО - изображение 7
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В статье: Шахтер (Донецк) фото
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