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Перед матчем Лиги чемпионов Барселона - Антверпен клубы обсудят трансфер молодого полузащитника бельгийцев

Лига Чемпионов
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Источники в бельгийском клубе оценивают опорника в 20 миллионов евро

Перед матчем Лиги чемпионов Барселона - Антверпен клубы обсудят трансфер молодого полузащитника бельгийцев

Getty Images

UA-Футбол
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"Барселона" и "Антверпен" обсудят возможный трансфер Артура Вермерена. Ранее стало известно, что каталонский клуб заинтересован в подписании 18-летнего полузащитника. "Блауграна" видит в нем игрока, который сможет занять позицию в опорной зоне.

Сегодня "Барселона" примет "Антверпен" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы считают эту игру проверкой уровня Вермерена.

Перед матчем руководство "Барсы" встретится с представителями "Антверпена". Стороны обсудят возможную трансферную стоимость игрока. Источники в бельгийском клубе оценивают опорника в 20 миллионов евро.

Кроме того, представители "Барселоны" поговорят с агентом Вермерена о планах игрока относительно дальнейшей карьеры. Они обсудят требования хавбека для перехода в новый клуб.

Читайте также Барселона, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль следят за молодым талантом Антверпена
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В статье: Барселона Антверпен Артур Вермерен
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Источник:
mundodeportivo

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