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Перед матчем Лиги чемпионов Барселона - Антверпен клубы обсудят трансфер молодого полузащитника бельгийцев
Источники в бельгийском клубе оценивают опорника в 20 миллионов евро
Getty Images
"Барселона" и "Антверпен" обсудят возможный трансфер Артура Вермерена. Ранее стало известно, что каталонский клуб заинтересован в подписании 18-летнего полузащитника. "Блауграна" видит в нем игрока, который сможет занять позицию в опорной зоне.
Сегодня "Барселона" примет "Антверпен" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы считают эту игру проверкой уровня Вермерена.
Перед матчем руководство "Барсы" встретится с представителями "Антверпена". Стороны обсудят возможную трансферную стоимость игрока. Источники в бельгийском клубе оценивают опорника в 20 миллионов евро.
Кроме того, представители "Барселоны" поговорят с агентом Вермерена о планах игрока относительно дальнейшей карьеры. Они обсудят требования хавбека для перехода в новый клуб.
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