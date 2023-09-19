Перед матчем Лиги чемпионов Барселона - Антверпен клубы обсудят трансфер молодого полузащитника бельгийцев

"Барселона" и "Антверпен" обсудят возможный трансфер Артура Вермерена. Ранее стало известно, что каталонский клуб заинтересован в подписании 18-летнего полузащитника. "Блауграна" видит в нем игрока, который сможет занять позицию в опорной зоне.

Сегодня "Барселона" примет "Антверпен" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы считают эту игру проверкой уровня Вермерена.

Перед матчем руководство "Барсы" встретится с представителями "Антверпена". Стороны обсудят возможную трансферную стоимость игрока. Источники в бельгийском клубе оценивают опорника в 20 миллионов евро.

Кроме того, представители "Барселоны" поговорят с агентом Вермерена о планах игрока относительно дальнейшей карьеры. Они обсудят требования хавбека для перехода в новый клуб.