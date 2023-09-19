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ПСЖ - Боруссия Д. Онлайн LIVE Прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов
ПСЖ - Боруссия Д: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - ПСЖ
Первый тур Лиги чемпионов не слишком богат топ-противостояниями, но это одно из них. Хотя обе команды немного в кризисе. Но это не значит, что футбол пострадает от этого.
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Матч первого тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Порту" состоится во вторник, 19-го сентября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Лига Чемпионов. Группа F, 1-й тур
Париж, Парк де Пренс
Трансляція матчу ПСЖ - Боруссія ДСмотреть трансляцию
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