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ПСЖ - Боруссия Д. Онлайн LIVE Прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

ПСЖ - Боруссия Д: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

ПСЖ - Боруссия Д. Онлайн LIVE Прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов

фото - ПСЖ

UA-Футбол
Новина українською

Первый тур Лиги чемпионов не слишком богат топ-противостояниями, но это одно из них. Хотя обе команды немного в кризисе. Но это не значит, что футбол пострадает от этого.

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Матч первого тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Порту" состоится во вторник, 19-го сентября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Лига Чемпионов. Группа F, 1-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Боруссия Дортмунд 22:00

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Трансляція матчу ПСЖ - Боруссія Д
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