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Милан - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Старт нового сезона Лиги чемпионов – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
Первый матч "Ньюкасла" за двадцать лет в Лиге чемпионов и сразу – на легендарном стадионе "Сан-Сиро".
Лига чемпионов, группа F, первый тур
19 сентября 2023. Милан, “Сан Сиро”
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Трансляція матчу Мілан - НьюкаслСмотреть трансляцию
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