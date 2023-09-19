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Милан - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов
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Старт нового сезона Лиги чемпионов – смотреть прямую трансляцию

Милан - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первый матч "Ньюкасла" за двадцать лет в Лиге чемпионов и сразу – на легендарном стадионе "Сан-Сиро".

Лига чемпионов, группа F, первый тур

19 сентября 2023. Милан, “Сан Сиро”

“Милан” 19:45 “Ньюкасл”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Милан - Ньюкасл на UA-Футбол>>.

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