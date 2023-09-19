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Манчестер Сити - Црвена Звезда: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов
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Старт нового сезона Лиги чемпионов – смотреть прямую трансляцию

Манчестер Сити - Црвена Звезда: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первый матч в группе действующего обладателя Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, группа G, первый тур

19 сентября 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Црвена Звезда”

Телетрансляция – Megogo Футбол 6

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Трансляція матчу Манчестер Сіті - Црвена Звезда
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Манчестер Сити - Црвена Звезда на UA-Футбол>>.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Црвена Звезда (Белград) Где смотреть футбол Эрлинг Холанд смотреть футбол онлайн
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