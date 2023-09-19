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Манчестер Сити - Црвена Звезда: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Старт нового сезона Лиги чемпионов – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первый матч в группе действующего обладателя Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, группа G, первый тур
19 сентября 2023. Манчестер, “Этихад”
Телетрансляция – Megogo Футбол 6
Трансляція матчу Манчестер Сіті - Црвена ЗвездаСмотреть трансляцию
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