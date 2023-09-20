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Брага – Наполи. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Действующие чемпионы Италии начинают свой путь в главном клубном турнире Европы
Getty Images / Global Images Ukraine
Подопечные Руди Гарсии едут в Португалию, где на них ждет первое испытание в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Кроме "Браги", в соперниках по группе числятся берлинский "Унион" и мадридский "Реал", поэтому победа в этой встрече будет очень важной. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 20 сентября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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