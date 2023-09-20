  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Брага – Наполи. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брага – Наполи. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Действующие чемпионы Италии начинают свой путь в главном клубном турнире Европы

Брага – Наполи. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Руди Гарсии едут в Португалию, где на них ждет первое испытание в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Кроме "Браги", в соперниках по группе числятся берлинский "Унион" и мадридский "Реал", поэтому победа в этой встрече будет очень важной. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 20 сентября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Брага" — "Наполи"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Драгович остановил Холанда, но не Альвареса. Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Реал Сосьедад - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 20.09.2023
yellow-arrow
Тренер Порту: Шахтер – сильная команда, но мы пытались играть так, как умеем это делать
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Наполи Брага смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде