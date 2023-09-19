Болельщик Ньюкасла получил ножевые ранения в Милане перед матчем Лиги чемпионов

В понедельник вечером болельщика "Ньюкасла" доставили в больницу с ножевым ранением. Итальянская полиция выясняет, не связано ли это нападение с футбольными разборками и причастны ли к нему миланские ультрас, сообщает Sky Sport Italia.

Инцидент произошел в миланском районе Навильи. Английского болельщика ударили в спину и дважды по рукам, но состояние его, очевидно, не критическое.

Более 6500 болельщиков "Ньюкасла" ожидаются сегодня в Милане на первом за 20 лет матче "сорок" в Лиге чемпионов. В понедельник много английских болельщиков собрались в пабах в районе Навильи, но атмосфера не выглядела угрожающей или опасной.

Сегодня ситуация в центре Милана была под контролем, и никаких напряженных отношений между болельщиками "россонери" и англичанами, приехавшими на игру, не было.