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Болельщик Ньюкасла получил ножевые ранения в Милане перед матчем Лиги чемпионов
Итальянская полиция выясняет, не связано ли это нападение с футбольными разборками
В понедельник вечером болельщика "Ньюкасла" доставили в больницу с ножевым ранением. Итальянская полиция выясняет, не связано ли это нападение с футбольными разборками и причастны ли к нему миланские ультрас, сообщает Sky Sport Italia.
Инцидент произошел в миланском районе Навильи. Английского болельщика ударили в спину и дважды по рукам, но состояние его, очевидно, не критическое.
Более 6500 болельщиков "Ньюкасла" ожидаются сегодня в Милане на первом за 20 лет матче "сорок" в Лиге чемпионов. В понедельник много английских болельщиков собрались в пабах в районе Навильи, но атмосфера не выглядела угрожающей или опасной.
Сегодня ситуация в центре Милана была под контролем, и никаких напряженных отношений между болельщиками "россонери" и англичанами, приехавшими на игру, не было.
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