Фейеноорд – Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

"Фейеноорд" принимает "Селтик" уже в 1-м туре главного клубного европейского турнира. Обеим командам нужно активно набирать очки, ведь у них в группе есть еще римский "Лацио" и мадридский "Атлетико".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 19 сентября.

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