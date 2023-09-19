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Фейеноорд – Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Битва нидерландского и шотландского грандов

Фейеноорд – Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

dazn

UA-Футбол
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"Фейеноорд" принимает "Селтик" уже в 1-м туре главного клубного европейского турнира. Обеим командам нужно активно набирать очки, ведь у них в группе есть еще римский "Лацио" и мадридский "Атлетико".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 19 сентября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 7.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Фейеноорд" – "Селтик"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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В статье: Лига чемпионов Селтик (Глазго) Фейеноорд (Роттердам) смотреть футбол онлайн
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