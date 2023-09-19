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Фейеноорд – Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Битва нидерландского и шотландского грандов
dazn
"Фейеноорд" принимает "Селтик" уже в 1-м туре главного клубного европейского турнира. Обеим командам нужно активно набирать очки, ведь у них в группе есть еще римский "Лацио" и мадридский "Атлетико".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 19 сентября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 7.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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