Реал Сосьедад - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Один из топ матчей второго игрового дня первого тура Лиги чемпионов. "Интер" в последнем розыгрыше турнира сумел дойти до финала, да еще навязал бой "Манчестер Сити". Ну а "Реал Сосьедад" – крепкий представитель топ-чемпионата. Игра на "Аноэте" обещает подарить зрителям памятные моменты.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч первого тура Лиги чемпионов состоится в среду, 20-го сентября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Інтер Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матче-центре UA-Футбол >>>