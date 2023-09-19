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Реал Сосьедад - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Реал Сосьедад - Интер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.09.2023 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол "

Реал Сосьедад - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mattia Pistoia - Inter/Inter

UA-Футбол
Новина українською

Один из топ матчей второго игрового дня первого тура Лиги чемпионов. "Интер" в последнем розыгрыше турнира сумел дойти до финала, да еще навязал бой "Манчестер Сити". Ну а "Реал Сосьедад" – крепкий представитель топ-чемпионата. Игра на "Аноэте" обещает подарить зрителям памятные моменты.

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Матч первого тура Лиги чемпионов состоится в среду, 20-го сентября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 2.

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