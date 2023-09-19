Трубин будет в старте Бенфики на матч с Зальцбургом: Он первый выбор в воротах

Главный тренер "Бенфики" Роджер Шмидт подтвердил, что Анатолий Трубин будет в основе на матч Лиги чемпионов с "Зальцбургом". Менеджер назвал украинца "первым выбором" в воротах.

"Дал Саму (Самуэлю Соаресу) возможность показать свою службу, а Трубину – возможность привыкнуть к "Бенфике", адаптироваться к своим товарищам по команде. В субботу он провел хорошую игру, ему особо нечего было делать (Шмидт улыбнулся), но так и должно быть у вратаря "Бенфики". Он будет играть, он первый выбор в воротах, я доверяю ему, и он готов", – заявил Роджер на предматчевой пресс-конференции.

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Напомним, что Анатолий Трубин перешел в "Бенфику" этим летом за сумму близкую к 10 миллионам евро. Украинец дебютировал только на этих выходных в матче против "Визелы".