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Шахтер - Порту. В Гамбурге анонсируют матч на электронных уличных табло
Немного о предматчевой атмосфере
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Несколько часов осталось до старта матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Порту". Примечательная особенность нынешнего сезона Лиги чемпионов в контексте "горняков" – смена локации. Своих соперников дончане будут принимать на "Фолькспаркштадионе" в городе Гамбург.
В этом большом городе Германии в день игры можно было увидеть вот такие уличные цифровые объявления: "Донецк против Порту сегодня в Гамбурге". Акцент именно на названии города, откуда происходит "Шахтер".
Также не осталась в стороне от происшествия местная пресса. Еще бы, в Германии любят футбол. Даже когда играют не их команды.
Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол
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