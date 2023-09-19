Шахтер - Порту. В Гамбурге анонсируют матч на электронных уличных табло

Несколько часов осталось до старта матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Порту". Примечательная особенность нынешнего сезона Лиги чемпионов в контексте "горняков" – смена локации. Своих соперников дончане будут принимать на "Фолькспаркштадионе" в городе Гамбург.

В этом большом городе Германии в день игры можно было увидеть вот такие уличные цифровые объявления: "Донецк против Порту сегодня в Гамбурге". Акцент именно на названии города, откуда происходит "Шахтер".

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Также не осталась в стороне от происшествия местная пресса. Еще бы, в Германии любят футбол. Даже когда играют не их команды.