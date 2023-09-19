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Ризнык, Мироши, Лемкин и Келси в старте Шахтера на стартовый матч ЛЧ с Порту
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 19 сентября, "Шахтер" стартует в группе
Поединок начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
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"Шахтер": Ризнык, Конопля, Лемкин, Ракицкий, Мироши, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Сикан, Келси
Запасные: Рудько, Пузанков, Гочолеишвили, Азаров, Козик, Кастилло, Эгиналду, Криськив, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Вьюник.
"Порту": Диогу Кошта, Пепе, Карму, Эйштакиу, Тареми, Зайду, Галено, Хайме, Франко, Варела, Мариу
Запасные: Клаудио Рамос, Давид Кармо, Иван Хайме, Андре Франко, Варела, Намасо, Наварро, Эванилсон, Гонсало Борхес
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.
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