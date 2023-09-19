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Ризнык, Мироши, Лемкин и Келси в старте Шахтера на стартовый матч ЛЧ с Порту

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Стартовые составы команд

Ризнык, Мироши, Лемкин и Келси в старте Шахтера на стартовый матч ЛЧ с Порту

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 19 сентября, "Шахтер" стартует в группе Лиги чемпионов. "Горняки" в условно домашнем матче в Гамбурге примут "Порту".

Поединок начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Лемкин, Ракицкий, Мироши, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Сикан, Келси

Запасные: Рудько, Пузанков, Гочолеишвили, Азаров, Козик, Кастилло, Эгиналду, Криськив, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Вьюник.

"Порту": Диогу Кошта, Пепе, Карму, Эйштакиу, Тареми, Зайду, Галено, Хайме, Франко, Варела, Мариу

Запасные: Клаудио Рамос, Давид Кармо, Иван Хайме, Андре Франко, Варела, Намасо, Наварро, Эванилсон, Гонсало Борхес

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также на YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Порту
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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
19.09.2023 в 21:00
Мягко говоря неожиданно.
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